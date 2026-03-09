Las plantas perfectas que ordenan cualquier espacio en casa

Menos es más. Dos o tres plantas bien ubicadas en una sala ordenada generan más impacto visual que una docena de macetas.

Una sola planta bien elegida vale más que diez mal puestas. El minimalismo es intención. Y en decoración de interiores, las plantas sencillas y con bajo mantenimiento son una manera de ordenar tu casa y con elegancia y sin desorden visual.

Las plantas minimalistas para tu casa La Sansevieria trifasciata, conocida como lengua de suegra, tiene líneas verticales que estiran visualmente los ambientes bajos. Tolera poca luz, casi no necesita riego y queda perfecta en macetas blancas o negras. Es la planta más recomendada por decoradores para salas con paleta neutra.

lengua de suegra Muy beneficiosa para la salud. Foto: Fuente: Shutterstock La Zamioculcas zamiifolia tiene hojas brillantes que aportan sofisticación sin ocupar espacio. Soporta ambientes con poca luz natural y períodos largos sin riego. En una maceta de cemento o terracota gris, se convierte en un elemento decorativo que no compite con el resto del ambiente sino que lo completa.

plantas El Ficus lyrata es la opción para quien quiere un punto focal en un rincón luminoso. Sus hojas grandes y escultóricas funcionan como una pieza de arte vivo. Necesita luz indirecta y riego moderado. En salas con techos altos, su presencia equilibra el espacio sin saturarlo.

plantas La Euphorbia trigona tiene un perfil arquitectónico que la hace única entre las plantas de interior. Su forma recta y geométrica encaja en ambientes contemporáneos y la hace fácil de mantener. Crece lento, no exige atención diaria y en una maceta simple de líneas rectas eleva cualquier rincón sin esfuerzo.