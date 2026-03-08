Turismo Aventura en este lugar mágico de San Luis

San Luis recibe cada año más turistas de naturaleza. La provincia registró un aumento del 18% en visitas de Turismo Aventura entre 2022 y 2024.

San Luis tiene un rincón que no aparece en las guías turísticas masivas. Camping El Talar, en Los Molles, es uno de esos lugares que se transmiten de boca en boca entre quienes viajan con mochila por Turismo Aventura. El acceso es un sendero marcado de dos horas y media de ascenso. Al final del camino hay agua, sombra, un bosque de tabaquillos y siete saltos de agua. Más una cascada de 15 metros.

Un lugar para el Turismo Aventura El trekking hasta Aguada del Bosque no exige experiencia técnica, pero sí condición física básica. La recompensa llega cuando el bosque cierra y la temperatura baja varios grados de golpe. Ahí aparecen los tabaquillos, árboles nativos de la sierra puntana que solo crecen entre los 1.500 y 3.000 metros de altura.

san luis Acampar en Aguada del Bosque es una experiencia. No hay refugio ni instalaciones. Solo bolsa de dormir, aislante y el sonido del agua. Los siete saltos están distribuidos a lo largo del recorrido y el más alto alcanza los 15 metros. El agua es limpia y constante durante la temporada húmeda, entre octubre y abril.