San Luis avanza en energías renovables con parque fotovoltaico Calicanto de Aisa Group

El gobernador de San Luis , Claudio Poggi , y el CEO y fundador de AISA Group, Juan José Retamero , recorrieron en el terreno lo qe será un parque solar de 51 MW en Nogolí.

El anuncio cobró más fuerza por la reciente llegada a San Luis de 44 contenedores con paneles importados.

El proyecto, que demanda una inversión de más de USD 36 millones, generará energía para más de 80.000 hogares y entrará en operación en diciembre de este año.

Poggi y Retamero, CEO y fundador de Aisa Group , y Claudio Poggi, gobernador de la provincia de San Luis, realizaron una visita conjunta a las obras del Parque Fotovoltaico Calicanto, emplazado en el departamento Belgrano, en la localidad de Nogolí.

El encuentro del empresario con el mandatario puntano coincide con un hito logístico clave: la llegada a la vecina provincia de 44 contenedores con paneles solares, inversores y centros de transformación importados que serán instalados en Nogolí. Los 44 contenedores recibidos son parte de la primera fase, que se completará hasta sumar 214 en total.

El proyecto, a cargo de Calicanto Solar SA, se levanta sobre 71,9 hectáreas y tendrá una capacidad instalada de 51 MWp, con una generación estimada de 110,1 GWh anuales.

“Una vez operativo, proveerá electricidad a más de 80.000 hogares y se conectará al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) a través de dos líneas subterráneas de 33 kV y un nuevo campo de transformación en la Estación Transformadora Nogolí”, señaló Juan Manuel López, Gerente de Calicanto Solar SA

El presupuesto total de esta obra de infraestructura sustentable asciende a USD 36.880.067, de los cuales ya se han ejecutado USD 10.482.361. La habilitación comercial está prevista para diciembre de 2026.

Calicanto San Luis

Energías renovables

En su etapa de mayor actividad, la construcción contempla la creación de más de 150 puestos de trabajo, priorizando la incorporación de mano de obra local.

Este enfoque en el empleo regional refuerza el compromiso del grupo con las comunidades donde opera y consolida a San Luis como actor clave en la generación de energías renovables a nivel nacional. Se prevé que en abril comenzarán las obras civiles.

“Nuestra visión es clara: invertir con capital 100% privado para crear futuro en la Argentina. Calicanto, junto a nuestras iniciativas en minería, pesca, oil & gas y desarrollo inmobiliario, son pilares de un plan de largo plazo que busca generar empleo, exportaciones y crecimiento genuino para el país” explicó Juan José Retamero, fundador de Aisa Group.