Plan para fin de semana largo: el pueblo con cascadas y pocos habitantes que enamora

El fin de semana largo se acerca y hay quienes planean descansar rodeados de naturaleza para desconectar y bajar el estrés. Para ellos hemos encontrado un destino en San Luis que destaca por sus saltos de agua, actividades, tranquilidad y ubicación al pie de las Sierras de los Comechingones.

Visitar Villa Larca es un plan perfecto durante el otoño porque ofrece paisajes sorprendentes y tiene un flujo turístico menor al de otros pueblos. Además, su ubicación permite visitar otros puntos populares de San Luis de la Ruta de la Costa como Merlo o Papagayos.

Aunque poco conocido, el pueblo ofrece una gran variedad de actividades. Entre la más popular se encuentra la cascada de 25 metros de altura conocida como el Chorro de San Ignacio. Además de una vista única, el predio cuenta con piletas, asadores y proveeduría para quedarse allí.

También hay planes para los más aventureros. Existen rutas hacia la Laguna Milagrosa , la Laguna del Deseo y la Cueva del Indio, donde se pueden observar restos de antiguos pobladores.

Para el fin de semana largo se esperan ferias de emprendedores locales y peñas folclóricas, que se pueden combinar con visitas a bodegones clásicos para disfrutar de platos regionales como chivo.

Villa Larca se puede visitar durante todo el año, pero el otoño/primavera es ideal para realizar trekking y actividades de aventura, como rappel o tirolesa, ya que las temperaturas son moderadas y los paisajes serranos están en su máximo esplendor.

san luis shutter El pueblo ideal para descansar durante el fin de semana largo. Shutterstock

Cómo llegar a Villa Larca