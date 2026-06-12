¿Dónde están los turistas? Qué dice el sector sobre el fin de semana largo en Mendoza

Durante los últimos años se había consolidado una tendencia entre los argentinos: reducir la duración de las vacaciones de verano para aprovechar los numerosos fines de semana largos que ofrecía el calendario. Las escapadas de tres o cuatro días se transformaron en una alternativa frecuente para quienes buscaban descansar sin realizar grandes gastos.

Sin embargo, esa dinámica parece haber perdido fuerza. De cara al fin de semana largo -del 13 al 15-, los niveles de reservas muestran un escenario muy distinto al que solía observarse en otros años, tanto en Mendoza como en varios de los principales destinos turísticos del país.

La situación genera preocupación en el sector hotelero y gastronómico, que esperaba una mayor demanda para uno de los últimos fines de semana largos antes del inicio de las vacaciones de invierno.

Las expectativas en la provincia están lejos de ser las mejores. Los referentes del sector consultados por MDZ coinciden en que la demanda se mantiene por debajo de los niveles para esta época del año.

Hoteleros y gastronómicos esperan un repunte de turistas durante el fin de semana largo.

"Desde AEHGA hemos relevado algunos establecimientos y la verdad que está un poco lento. Estamos alrededor del 50% de ocupación en establecimientos chicos, mientras que los establecimientos más grandes están incluso más bajos", explicó Adrián González, representante de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza.

El empresario reconoció que el comportamiento de los turistas ha cambiado significativamente durante los últimos meses y que cada vez es más frecuente que las reservas se concreten sobre la fecha.

"La esperanza está puesta en las decisiones de último momento, que es algo que venimos observando desde hace un tiempo y que muchas veces permite mejorar los números sobre el final de la semana", agregó.

El Mundial y las vacaciones de invierno, dos factores que pesan

Desde la Cámara Hotelera de Mendoza también observan con preocupación el panorama. "Lamentablemente la ocupación es baja, al igual que las perspectivas para este fin de semana. Hay que tener en cuenta que comenzó el Mundial y que además estamos muy cerca de las vacaciones de invierno", señaló Marcelo Rosental, presidente de la entidad.

Según explicó, el contexto actual reúne varios factores que reducen la movilidad turística. "Es un fin de semana largo solamente en Argentina, lo que también limita las expectativas. Todo junio aparece con niveles bajos de ocupación y ahora habrá que ver qué sucede durante julio", indicó.

manzano historico Walter Moreno/MDZ

Una tendencia que se repite en otros destinos del país

El escenario mendocino no es una excepción. Según un relevamiento realizado por la Agencia Noticias Argentinas, destinos históricamente elegidos para los fines de semana largos, como Mar del Plata, Tandil y Córdoba, también registran niveles de reservas muy por debajo de los habituales.

En Mar del Plata, empresarios hoteleros advirtieron que las reservas no alcanzan siquiera el 50% de la capacidad disponible, cuando históricamente ya deberían haber superado ese nivel a pocos días del feriado.

La situación es similar en Tandil y en varios destinos serranos cordobeses, donde algunos establecimientos reportan una ocupación mínima e incluso ausencia de reservas confirmadas.

El desafío de una temporada baja cada vez más compleja

Tradicionalmente, los fines de semana largos funcionaban como un alivio para la actividad turística durante los meses de menor movimiento. Sin embargo, los números actuales muestran que esa herramienta ya no alcanza para garantizar altos niveles de ocupación.

Mientras el sector espera una posible mejora impulsada por las reservas de último momento, la atención ya comienza a concentrarse en las vacaciones de invierno, que aparecen como la próxima gran oportunidad para reactivar la actividad.

Por ahora, la pregunta que se hacen hoteleros y prestadores turísticos es la misma: ¿dónde están los turistas? La respuesta, al menos en este fin de semana largo, parece estar más vinculada al Mundial, la cautela en el gasto y la espera por las vacaciones que a las tradicionales escapadas de junio.