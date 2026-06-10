Feriados: cuántos fines de semana largo le quedan al 2026 y cuándo es el próximo

El calendario anuncia que en el horizonte se vienen varios fines de semana largo y feriados por efemérides patrias. Cuándo son.

Promediando mitad de año y en la antesala del inicio del invierno, el calendario oficial de feriados indica que aún quedan unos seis fines de semana largos para disfrutar de una escapada en Argentina y aprovechar unos días de descanso. Los detalles.

En 2026 restan aún seis fines de semana largos distribuidos entre junio y diciembre, incluyendo dos períodos de cuatro días consecutivos que aparecen entre los más extensos del calendario.

Cuándo será el próximo fin de semana largo con feriados El próximo llegará entre el 13 y el 15 de junio, gracias al feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes. Será el primero de una serie de descansos que se extenderán durante el segundo semestre.

Uno de los más esperados será el de julio, cuando el Día de la Independencia dará lugar a un fin de semana largo de cuatro jornadas consecutivas entre el 9 y el 12 de ese mes.

También habrá oportunidades para viajar durante agosto, octubre y noviembre, mientras que diciembre cerrará el año con otro descanso extendido de cuatro días.