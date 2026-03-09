Ni caminata, ni gimnasio: el ejercicio para terminar de una vez con la grasa abdominal

La cardio tradicional tiene sus beneficios. Sin embargo, actualmente la tendencia para terminar con la grasa abdominal se desplaza hacia un ejercicio de alta intensidad que fue diseñado para maximizar el gasto calórico en sesiones más cortas con mejores resultados.

La clave de esto consiste en activar el cuerpo de forma que el ritmo cardíaco se eleve con rapidez obligando al organismo a oxidar grasas incluso después de haber terminado la rutina.

Para eso, el rey de los ejercicios quemagrasas es el burpee . Es un ejercicio todo en uno que pone a prueba la fuerza, el corazón y la resistencia.

Se trata de un ejercicio efectivo porque involucra pecho, brazos, espalda, piernas y glúteos en forma simultánea. Para realizarlo se empieza de pie con los pies alineados a los hombros. Bajar al suelo y apoyar las manos y lanzar las piernas hacia atrás en posición de plancha. Luego realizar una flexión tocando el suelo con el pecho. Recoger las piernas de un salto y finalizar con un salto vertical.

Los entrenadores recomiendan tres series de 8 a 12 repeticiones con un minuto de descanso entre ellas.

En tanto, para atacar esos rollitos desde todos los ángulos se puede combinar el burpee con movimientos específicos. Uno de ellos son los escaladores que elevan la frecuencia cardíaca y queman grasa. Otra opción es la plancha isométrica que estabiliza y compacta toda la pared abdominal.

Mientras que la bicicleta en el aire define oblicuos y la parte superior.

De todas maneras hay que saber que para obtener resultados el ejercicio debe estar combinado con una buena alimentación. Se aconseja entrenar de tres a cinco veces a la semana y nunca saltear los diez minutos previos del calentamiento. Hay que priorizar la comida real como frutas y verduras y reducir el azúcar y ultraprocesados.