El truco de un ingeniero químico para lavar trapos y mopas en el lavarropas sin dejar bacterias ni manchas

Un ingrediente ecológico se ha convertido en la nueva estrella para limpieza y te contamos cómo usarlo en casa.

Diego Fernández es un ingeniero químico colombiano que ha ganado popularidad en redes sociales por sus tips de limpieza y desmentir recetas virales que prometen dejar tu hogar como nuevo. Sus videos acumulan miles de likes y cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram.

Entre sus tips para lavar airfryers, colchones y más, hemos encontrado su secreto para lavar trapos sucios y las mopas en el lavarropas. Él advierte que la contaminación cruzada existe y es común, pero que no debería preocuparnos si seguimos un protocolo higiénico adecuado.

El botón secreto que debes usar del lavarropas para tener una prenda bien blanca Foto: Freepick El secreto para lavar trapos sucios en el lavarropa. Freepik La rutina para lavar en el lavarropas Para que las bacterias no pasen de una prenda a otra, el primer paso es no mezclar estos objetos con prendas o toallas de uso personal. Las prendas que están en permanente contacto con nuestra piel tienen que ser tratadas con delicadeza y deben permanecer limpias de bacterias para evitar infecciones o enfermedades.

El segundo secreto es lavar los trapos a 60°C con 1 o 2 cucharadas de percarbonato de sodio junto al detergente del lavarropa. Y si tu lavadora no tiene la opción de agua caliente, es imprescindible realizar un pre-remojo de 60 minutos con agua a 50-60°C y la misma cantidad de percarbonato.