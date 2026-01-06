Por qué poner una esponja dentro del lavarropas y para qué sirve
Un truco casero con una esponja en el lavarropas ayuda a atrapar pelusas y proteger la ropa en los lavados.
En muchos hogares, en el lavarropas enfrentamos un problema recurrente: pelos de mascotas, pelusas y restos de suciedad que quedan adheridos a la ropa después del lavado. Para combatirlo, se popularizó un truco sencillo y económico: colocar una esponja de cocina limpia dentro del tambor antes de iniciar el ciclo.
Para qué sirve el truco de la esponja
- Atrapa pelos y pelusas: la textura porosa de la esponja funciona como un filtro natural.
- Protege el electrodoméstico: ayuda a que los residuos no se acumulen en el tambor ni en el filtro.
- Mejora la limpieza de la ropa: reduce la cantidad de pelusa visible en prendas de algodón, lana o telas que generan estática.
- Evita obstrucciones: disminuye el riesgo de que los desagües se tapen con fibras o pelos.
Consideraciones importantes
Si bien se trata de un truco simple y efectivo, hay algunos puntos a tener en cuenta para que funcione correctamente. Siempre se recomienda utilizar una esponja nueva o en buen estado, ya que una esponja usada puede acumular bacterias y generar malos olores durante el lavado. Además, este método no reemplaza el mantenimiento habitual del lavarropas: limpiar el filtro y el tambor de forma periódica sigue siendo clave para su buen funcionamiento.
El truco resulta especialmente útil en hogares con mascotas o en lavados de prendas que suelen desprender mucha pelusa, como toallas, ropa de algodón o telas con estática. En esos casos, la diferencia se nota desde el primer uso.