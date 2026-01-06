Por qué poner una esponja dentro del lavarropas y para qué sirve

Un truco casero con una esponja en el lavarropas ayuda a atrapar pelusas y proteger la ropa en los lavados.

Colocar una esponja en el lavarropas ayuda a reducir pelusas y pelos en la ropa.

En muchos hogares, en el lavarropas enfrentamos un problema recurrente: pelos de mascotas, pelusas y restos de suciedad que quedan adheridos a la ropa después del lavado. Para combatirlo, se popularizó un truco sencillo y económico: colocar una esponja de cocina limpia dentro del tambor antes de iniciar el ciclo.

Para qué sirve el truco de la esponja Atrapa pelos y pelusas: la textura porosa de la esponja funciona como un filtro natural.

Protege el electrodoméstico: ayuda a que los residuos no se acumulen en el tambor ni en el filtro.

Mejora la limpieza de la ropa: reduce la cantidad de pelusa visible en prendas de algodón, lana o telas que generan estática.

Evita obstrucciones: disminuye el riesgo de que los desagües se tapen con fibras o pelos. la-esponja-funciona-como-un-iman-para-pelos-pelusas-y-otras-particulas-presentes-en-las-prendas-de-ropa-imagen-ilustrativa-generada-con-ia-QAXNKJSU2FAXTCAJRTJEQWH4BM Usar esponja limpia evita bacterias y malos olores en el tambor del lavarropas. Foto: Archivo Consideraciones importantes Si bien se trata de un truco simple y efectivo, hay algunos puntos a tener en cuenta para que funcione correctamente. Siempre se recomienda utilizar una esponja nueva o en buen estado, ya que una esponja usada puede acumular bacterias y generar malos olores durante el lavado. Además, este método no reemplaza el mantenimiento habitual del lavarropas: limpiar el filtro y el tambor de forma periódica sigue siendo clave para su buen funcionamiento.