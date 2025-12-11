Un ingrediente de casa soluciona el gran problema de tu lavarropas

El lavarropas es fundamental en cada hogar, por eso, requiere de un cuidado en todas sus partes, especialmente en la goma del tambor.

El lavarropas es un electrodoméstico imprescindible en los hogares actuales. El gran uso que le damos hace que, poco a poco, la goma interna acumule hongos y malos olores debido a la humedad. Esto puede convertirse en un verdadero problema cuando las prendas comienzan a salir con aroma desagradable.

Esto ocurre por varias causas: una de las más comunes es no dejar airear el tambor después de cada lavado y, además, no realizar una limpieza regular del aparato. Mantener esta parte del lavarropas en buen estado es fundamental para alargar su vida útil. Por suerte, existe un ingrediente sencillo, económico y efectivo que permite devolverle la vida a esa goma y despedirse para siempre de los malos olores.

El ingrediente clave: vinagre blanco Aunque muchos lo utilizan solo para cocinar o desinfectar superficies, el vinagre blanco es uno de los mejores aliados para combatir hongos, sarro y olores dentro del lavarropas. Su nivel de acidez ayuda a desintegrar la suciedad acumulada, elimina bacterias y permite que la goma quede completamente limpia, sin necesidad de productos costosos o abrasivos.

Cómo limpiar la goma del lavarropas paso a paso Para que el resultado sea realmente efectivo, la aplicación es muy sencilla. Lo primero es impregnar un paño con vinagre blanco puro, sin mezclarlo. Luego, hay que mover la goma hacia afuera con suavidad: apenas la levantes con los dedos, vas a notar la suciedad que suele quedar oculta en ese espacio.

Con el paño bien embebido, limpiá todo el contorno de la goma, especialmente las zonas donde suele aparecer el moho. Una vez que terminás este paso, es importante dejar actuar el vinagre durante unos diez minutos para que pueda desinfectar y aflojar cualquier residuo incrustado.