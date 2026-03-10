¿Por qué el bostezo es tan contagioso? Lo que la ciencia dice sobre tu cerebro

Cuando aparece un bostezo, la persona que está al lado generalmente se contagia. La ciencia tiene una explicación.

Cuando vemos a una persona bostezar, en pocos segundos estamos haciendo lo mismo. Este fenómeno no es una simple coincidencia ni falta de sueño, es una respuesta neurológica completa que la ciencia llama bostezo contagioso.

Qué dice la ciencia La explicación técnica a esta reacción se relaciona con las neuronas espejo. Las células cerebrales tienen la función de “reflejar” lo que vemos en los demás y se activan de la misma forma cuando se realiza una acción que cuando vemos a otro ejecutarla.

Algunos estudios han mostrado que las personas con menor empatía tenían menos probabilidades de bostezar luego de ver a alguien haciéndolo. Las investigaciones publicadas en Brain Imaging and Behavior concluyeron que al observar un bostezo se terminan disparando áreas específicas del cerebro vinculadas a este sistema convirtiendo así un gesto ajeno en una respuesta automática propia.

Los estudios señalan que el componente social juega un papel fundamental en estos casos. Es más probable contagiarse de un familiar o un amigo cercano que de un desconocido. En cuanto a la edad, este fenómeno aparece entre los cuatro o cinco años cuando los niños empiezan a desarrollar habilidades de empatía más sólidas.

Más allá de lo social, hay varias hipótesis sobre la utilidad biológica de un bostezo. Por un lado, ayuda a “enfriar” el cerebro para mantenerlo en una temperatura óptima de funcionamiento y también funcionaría como un estado de alerta, como un mecanismo para resetear la atención cuando el cerebro detecta somnolencia.