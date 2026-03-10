No es Pipa ni Maragogi: la playa de Brasil con agua cristalina que los argentinos están eligiendo en marzo

Las playas del nordeste de Brasil no tienen temporada baja: Tamandaré es el destino para elegir en marzo.

Durante la temporada alta de verano, miles de argentinos eligieron Brasil por sus playas y destinos paradisíacos. Sin embargo, en marzo también es una gran opción y hay un destino que aparece cada vez con más frecuencia: Tamandaré, en Pernambuco.

Dónde queda y por qué es especial Situada en el estado de Pernambuco, Tamandaré se destaca por su estratégica ubicación a solo 40 minutos de playas reconocidas como Maragogi y Porto de Galinhas, lo que la convierte en un punto perfecto para quienes desean explorar la región sin largos traslados.

Lo que hace diferente a Tamandaré es exactamente lo que le falta a los destinos más conocidos: al no ser un destino tan masivo, conserva ese encanto de secreto bien guardado, ideal para descansar lejos del ruido y disfrutar de un paisaje donde el mar turquesa se funde con la vegetación en perfecta armonía.

Las playas que hay que conocer Praia dos Carneiros es una de las más famosas de la región, con aguas cristalinas, piscinas naturales formadas por arrecifes y un entorno ideal para descansar o nadar. Praia de Tamandaré es la playa céntrica perfecta para pasear por la costanera y disfrutar de bares y puestos de mariscos. Pontal do Lira se destaca por su artesanía local y vistas al mar.