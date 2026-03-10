El Gobierno concedió refugio político a un prófugo del intento de golpe de Estado en Brasil

La Comisión Nacional para los Refugiados de Argentina (Conare) concedió este martes asilo a Joel Borges Correa , prófugo de la Justicia brasileña por los ataques contra los tres poderes del Estado ocurridos el 8 de enero de 2023 .

Correa, de 47 años, fue condenado en Brasil a 13 años y seis meses de prisión, y tenía una orden de extradición dictada por la Justicia argentina a pedido del ministro Alexandre de Moraes , del Supremo Tribunal Federal.

Correa fue detenido en Argentina en noviembre de 2024 durante un control policial en la provincia de San Luis. Fuentes judiciales señalaron a CNN Brasil que, según la policía provincial, viajaba en auto rumbo a la Cordillera de los Andes con una valija con ropa.

Tras la decisión judicial que ordenó su extradición, obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria. El abogado de Correa en Brasil, Luciano Cunha, afirmó que ahora espera que le retiren la tobillera electrónica, confirmó la cadena de TV.

La Conare, que concedió el refugio a Correa, está integrada por representantes de los ministerios argentinos de Relaciones Exteriores, Justicia e Interior. Además, cuenta con el asesoramiento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y de organizaciones no gubernamentales, que no tienen derecho a voto.

El posteo de la asociación que defiende a los acusados del ataque en Brasilia

El gobierno sostiene que la decisión de la Conare es autónoma por lo que no hubo una decisión política de la gestión libertaria. Sin embargo, crecen las especulaciones de un gesto de Javier Milei al expresidente Jair Bolsonaro, quien dejaba el poder por entonces para que asuma Lula da Silva, de pésima relación con el argentino. Por esa causa fue condenado a 27 años de prisión.

Otros cuatro brasileños cuya extradición fue ordenada junto con la de Borges permanecen bajo arresto domiciliario mientras esperan la decisión de la Conare. Ellos recurrieron la resolución judicial ante la Corte Suprema.