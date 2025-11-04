Jardinería: paso a paso para cultivar tu propio árbol de pistacho

Los que están en el mundo de la jardinería brindan consejos para que esta planta crezca sin mayores cuidados.

El pistacho es uno de los sabores de helado favoritos de muchos y de los más elegidos. Además, es un fruto seco con un alto valor nutricional. Los expertos de jardinería explican cómo plantar este árbol para que prospere rápido.

Jardinería: paso a paso Muchas personas no saben que el pistacho es un árbol que se puede cultivar en la casa respetando algunos cuidados básicos. Es una planta que se adapta bien a climas secos y cálidos. Necesita inviernos fríos para entrar en reposo y veranos bien calurosos para poder desarrollarse.

Jardinería. Un fruto seco para cultivar en casa. Lo importante para cultivar este árbol es elegir la variedad adecuada. Entre los más comunes se encuentran el Kerman (hembra) y Peters (macho). Al menos se necesita un ejemplar de cada sexo para que haya polinización y frutos.

Luego se prepara el suelo que debe estar bien drenado. Se recomienda evitar zonas con acumulación de agua. En maceta se mezcla tierra arenosa con compost. Lo ideal es plantar en primavera para que la planta se pueda adaptar.

Por otra parte, se colocan los ejemplares a una distancia mínima de cinco metros entre sí. Es un árbol que tolera la sequía pero necesita agua en sus primeros años. Se riega cada quince días en verano y se reduce la frecuencia en invierno.