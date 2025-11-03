Netflix impacta con un sorprendente documental sobre una de las asesinas en serie que aterrorizó al mundo
Un caso que conmocionó a Estados Unidos y al mundo y ahora Netflix revive la historia en un documental.
En Estados Unidos, Aileen: La reina de las asesinas en serie (Aileen: Queen of the Serial Killers) ha escalado rápidamente al top 10 de lo más visto en Netflix. Se trata de un impactante documental que sorprenderá a más de uno.
Netflix: de qué se trata
“Aileen Wuornos fue una rareza, una de las pocas asesinas seriales. Este documental recorre toda su vida: desde los abusos que sufrió en la infancia hasta su condena a muerte”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming.
El caso de esta mujer conmocionó a Estados Unidos y también al mundo entero. Aileen rompió con los estereotipos conocidos de asesinos seriales. La producción de Netflix de casi dos horas repasa su vida, sus crímenes y las últimas palabras que pronunció antes de morir.
En octubre de 2022 fue ejecutada Aileen con una inyección letal en Florida. Fue condenada por matar a siete hombres entre 1989 y 1900. La asesina trabajaba como prostituta en las rutas del sur de Estados Unidos. Su método consistía en asaltar a los clientes, les disparaba y se quedaba con sus pertenencias, incluso con us autos. Al momento de la detención alegó que era en defensa propia porque todos habían intentado violarla.
El caso fue un fenómeno mediático, que ahora retrata Netflix, y en ese momento fue apodada como “La dama de la muerte”. Su historia inspiró la película Monster que protagonizó Charlize Theron.
Más allá de los crímenes, Aileen tenía una fuerte historia de desprotección, abuso y adicciones. Fue abandonada por los padres cuando tenía cuatro años, violada a los 13 y madre adolescente.
El odio que sentía fue reflejado en su últimas palabras antes de ser inyectada: “Solo quiero decir que estoy navegando con la roca, y volveré, como en El Día de la Independencia, con Jesús. El 6 de junio, como en la película. Con mi gran nave nodriza y todo. Volveré, volveré”.