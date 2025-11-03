Netflix impacta con un sorprendente documental sobre una de las asesinas en serie que aterrorizó al mundo

Un caso que conmocionó a Estados Unidos y al mundo y ahora Netflix revive la historia en un documental.

En Estados Unidos, Aileen: La reina de las asesinas en serie (Aileen: Queen of the Serial Killers) ha escalado rápidamente al top 10 de lo más visto en Netflix. Se trata de un impactante documental que sorprenderá a más de uno.

Netflix: de qué se trata “Aileen Wuornos fue una rareza, una de las pocas asesinas seriales. Este documental recorre toda su vida: desde los abusos que sufrió en la infancia hasta su condena a muerte”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming.

El caso de esta mujer conmocionó a Estados Unidos y también al mundo entero. Aileen rompió con los estereotipos conocidos de asesinos seriales. La producción de Netflix de casi dos horas repasa su vida, sus crímenes y las últimas palabras que pronunció antes de morir.

En octubre de 2022 fue ejecutada Aileen con una inyección letal en Florida. Fue condenada por matar a siete hombres entre 1989 y 1900. La asesina trabajaba como prostituta en las rutas del sur de Estados Unidos. Su método consistía en asaltar a los clientes, les disparaba y se quedaba con sus pertenencias, incluso con us autos. Al momento de la detención alegó que era en defensa propia porque todos habían intentado violarla.

documental Netflix: un documental que impacta. Fuente: Netflix. El caso fue un fenómeno mediático, que ahora retrata Netflix, y en ese momento fue apodada como “La dama de la muerte”. Su historia inspiró la película Monster que protagonizó Charlize Theron.