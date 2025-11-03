Netflix confirmó el rodaje de una serie argentina que promete arrasar: quién actúa y de qué trata
Netflix reveló las primeras imágenes y hay máxima expectativa entre los usuarios. En esta nota te contamos todos los detalles.
Netflix vuelve a apostar por las producciones argentinas y esta vez confirmaron una serie que ya genera expectativa con tan solo leer la trama y ver al actor que será el protagonista principal. La plataforma de streaming buscará arrasar nuevamente y en esta nota te contamos todos los detalles.
Se trata nada más ni nada menos que de una serie en donde el Chino Darín es el protagonista y está dirigida por Sebastián Borensztein. A este proyecto se suma Kenya Films, la empresa fundada por Ricardi Darín junto a K&S Films.
La trama de esta producción que promete marcar tendencia en Netflix mezcla historia, drama y mucha emoción. En sus redes sociales, la plataforma de streaming adelantó imágenes donde se lo puede ver al hijo de Ricardo Darín interpretando a "El Ruso".
Netflix confirmó el rodaje de una serie argentina y ya hay expectativa
"Segunda Guerra Mundial. Un cantante de tango argentino. Una propuesta engañosa que lo lleva al corazón de la Alemania Nazi y una arriesgada misión que podría salvar al mundo", expresaron en el posteo.
Luego, agregaron: "Chino Darín interpreta a “El Ruso” en una nueva serie limitada de 5 episodios que ya empezó su producción. Escrita y dirigida por Sebastián Borensztein, llegará próximamente a Netflix". El actor compartió el posteo y escribió: "Trabajando para usted".