Netflix confirmó el rodaje de una serie argentina que promete arrasar: quién actúa y de qué trata

Netflix reveló las primeras imágenes y hay máxima expectativa entre los usuarios. En esta nota te contamos todos los detalles.

La plataforma ya genera expectativa con el anuncio en redes.

Netflix vuelve a apostar por las producciones argentinas y esta vez confirmaron una serie que ya genera expectativa con tan solo leer la trama y ver al actor que será el protagonista principal. La plataforma de streaming buscará arrasar nuevamente y en esta nota te contamos todos los detalles.

Se trata nada más ni nada menos que de una serie en donde el Chino Darín es el protagonista y está dirigida por Sebastián Borensztein. A este proyecto se suma Kenya Films, la empresa fundada por Ricardi Darín junto a K&S Films.

La trama de esta producción que promete marcar tendencia en Netflix mezcla historia, drama y mucha emoción. En sus redes sociales, la plataforma de streaming adelantó imágenes donde se lo puede ver al hijo de Ricardo Darín interpretando a "El Ruso".

"Segunda Guerra Mundial. Un cantante de tango argentino. Una propuesta engañosa que lo lleva al corazón de la Alemania Nazi y una arriesgada misión que podría salvar al mundo", expresaron en el posteo.