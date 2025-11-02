El archivo secreto de Juan Gabriel con imágenes que nadie había visto

El resultado es un homenaje que trasciende el mito y abraza la humanidad del cantante. Netflix logra que Juan Gabriel siga cantando.

Juan Gabriel grabó su vida sin imaginar que esas cintas serían su legado más íntimo. En Juan Gabriel, debo, puedo y quiero, Netflix revive al “Divo de Juárez” con imágenes que él mismo registró, en un viaje que revela a Alberto Aguilera, el hombre detrás del brillo, la fama y las canciones que marcaron a generaciones enteras.

Juan Gabriel a pleno El documental es fruto de años de búsqueda y paciencia. Las productoras Laura Woldenberg e Ivonne Gutiérrez consiguieron acceder a un tesoro audiovisual guardado en viejas bodegas, entre polvo y cintas olvidadas. Allí estaban las horas que Juan Gabriel filmó durante décadas, mostrando su mundo privado, sus conversaciones, sus risas y también sus silencios. Cada grabación fue una ventana al alma del artista.

documental-juan-gabriel-rainbow La directora María José Cuevas asumió la tarea de revisar todo el material y construir una historia que uniera al personaje público con el ser humano. En esas grabaciones caseras, Juan Gabriel se hablaba frente al espejo, jugaba con sus hijos y recibía amigos como Ana Gabriel o Daniela Romo. Era un hombre que se sabía observado por millones, pero que aún necesitaba entenderse cuando nadie lo veía.