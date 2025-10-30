La serie de Netflix que empezó floja y terminó siendo imposible de dejar

El gran acierto de esta serie es que consigue renacer cuando muchos ya la daban por perdida. Netflix no la canceló.

“Manifiesto”, de Netflix, arranca con un avión que aterriza cinco años después de haber desaparecido, y ese simple hecho lo cambia todo. Los pasajeros regresan a un mundo que siguió sin ellos, y su vuelta desata una cadena de sucesos tan extraños como adictivos. En esta serie, lo que parecía un drama familiar se convierte en una historia llena de emociones y misterio.

Una serie con un drama único La primera temporada mantiene al espectador intrigado desde el inicio. Aunque tiene altibajos, sus mejores capítulos compensan cualquier momento lento. Lo más atractivo es cómo mezcla el drama humano con lo sobrenatural, y cómo las relaciones entre los personajes logran sostener la trama incluso cuando el ritmo se vuelve irregular. Es una historia que te pide paciencia.

netflix Una serie cargada de giros. A partir de la segunda temporada, todo mejora. Los guionistas encuentran un rumbo más sólido y los conflictos se vuelven intensos. El misterio se profundiza y cada episodio deja la sensación de estar a punto de descubrir algo importante. El final de esa temporada sorprende y logra reavivar el entusiasmo por completo. Es ahí donde “Manifiesto” se gana su lugar en Netflix.