Llegó a Netflix la serie danesa de 6 capítulos sobre un drama criminal con espías y agentes encubiertos

Es una opción perfecta para hacer maratón este fin de semana de Halloween. Te contamos de qué trata y por qué deberías verla.

La serie de Netflix que acaba de llegar a la plataforma.

Netflix presentó su nuevo drama criminal, La agente encubierta (The Asset). Esta es una serie danesa de 6 capítulos que promete enganchar con sus personajes y su forma de narrar los hechos desde el primer capítulo. Por eso te la recomendamos para maratonear el fin de semana.

¿De qué trata la serie? La nueva miniserie de Netflix sigue a la agente Tea, una aspirante a policía que recibe la tarea de infiltrarse en un imperio criminal que ha evitado a las autoridades durante muchos meses. Tea adopta una identidad completamente nueva y se hace amiga de Ashley, la esposa del jefe de la red criminal.

No te pierdas el tráiler de esta serie Embed - La Agente Encubierta - Tráiler en español Uno de los puntos más destacados por la crítica es que el ritmo de relato no busca sobresaltos inmediatos, sino que acompaña a la protagonista con un pulso constante donde las acciones cotidianas, como tomar un café, toman una relevancia interesante porque reflejan la vigilancia constante y la fragilidad de la empatía.

La serie cuenta con un elenco de talento danés, encabezado por Clara Dessau como la agente Tea. A ella se unen Maria Cordsen, Afshin Firouzi, Nicolas Bro, Soheil Bavi, Arian Kashef y Lara Ly Melic Skovgaard.