Netflix: una película con Colin Farrell y la segunda temporada de un éxito español son los estrenos de la semana

Esta nueva semana de octubre llega con increíbles estrenos a la plataforma de Netflix y se trata de contenidos para todos los gustos.

El servicio de streaming Netflix no deja de lado en su propósito de sorprender a sus suscriptores y esta semana, que abarca desde el lunes 27 de octubre hasta el domingo 2 de noviembre, llega con dos producciones cinematográficas que prometen ingresar rápidamente en la lista de pendientes del público, cada una dirigida a un espectro totalmente diferente de espectadores.

El streaming continúa consolidándose como la principal fuente de entretenimiento, y por ello, la plataforma presentó dos estrenos que van a captar la atención de los cinéfilos. Por un lado, una película encasillada en el thriller de Colin Farrell y, por otro, la segunda temporada de una serie española que fue un éxito total.

ver netflix logo Dos estrenos imperdibles en Netflix para esta semana Maldita suerte Fecha de estreno: 29 de octubre

Sinopsis: En las caóticas calles de Macao, un jugador de apuestas altas vive al margen, intentando dejar atrás un pasado turbulento y evitar que sus crecientes deudas lo alcancen. Su mundo da un vuelco al conocer a una misteriosa figura que, como él, arrastra cicatrices y secretos. Unidos por una conexión inesperada, ambos buscan redención en un entorno donde el riesgo es constante y las segundas oportunidades escasas. En esta carrera contra el tiempo, puede que el verdadero juego no esté en la mesa, sino en confiar de nuevo.

Elenco: Colin Farrell, Tilda Swinton, Fala Chen, Jason Tobin, entre otros.