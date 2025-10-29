Netflix: la miniserie de suspenso de Harlan Coben que es furor en la plataforma

Una serie que está en Netflix desde el 2022 está entre lo más elegido por la audiencia de la plataforma.

Lanzada en 2022, Netflix tiene una miniserie que ocupa los principales puestos de lo más elegido por la audiencia. La historia es de Harlan Coben, autor estadounidense de 33 novelas. En este caso Ni una palabra es una serie de suspenso atrapante.

Netflix: de qué se trata “La desaparición de un joven tras la muerte de un amigo suyo altera la vida de los residentes de un próspero suburbio de Varsovia y revela sus secretos y mentiras”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming.

En la serie la tranquila vida de un matrimonio adinerado, los Barczyk, se ve alterada cuando su hijo Adam queda muy afectado por la muerte de su amigo Igor por un accidente.

serie Una serie atrapante. Fuente: Netflix. A raíz de esto su madre, Anna, le coloca un sistema de rastreo en el celular lo que le permite conocer lo que habla su hijo con su novia Kaja donde se responsabiliza por la muerte del adolescente. La madre estará muy preocupada porque su hijo desaparece y tendrá que buscarlo en un sitio donde solía ir. Sin embargo, la intercepta un grupo de desconocidos golpeándola.

Luego la serie avanza con la aparición del cadáver de una mujer donde se ocultaba Adam y eso llama la atención de la policía. Todo comienza a desentrañarse para descubrir cómo murió Igor.