Biodescodificación y acné: el reflejo emocional de los conflictos de identidad

La biodescodificación busca entender el significado y el origen de las emociones no resueltas para poder sanar el cuerpo.

La biodescodificación es una corriente que apunta a encontrar el origen emocional de las enfermedades y brinda una visión profunda sobre eso. Busca el significado de lo que está sucediendo para que las personas puedan sanar. De todas maneras no es una ciencia.

Biodescodificación y acné Un problema que surge a menudo, especialmente entre adolescentes, es el acné. Una afección cutánea que la biodescodificación señala que es un reflejo físico de los conflictos internos que se relacionan con la identidad, la sexualidad y la desvalorización estética.

Google Photos-Acné - Portada Biodescodificación. Hay que solucionar los problemas emocionales. shutterstock La biodescodificación considera que no solo es un problema hormonal o de higiene sino que el acné podría ser una comunicación del “rechazo de uno mismo” o un profundo conflicto de autoimagen.

Para esta corriente el acné se relaciona con un “conflicto de espejo” o una desvalorización estética. Las especialistas en esto, Louise L. Hay y Lisa Bourbeau, señalan que la causa probable es la "no aceptación de uno mismo" o una baja autoestima.

De alguna manera el acné se convierte en un mecanismo inconsciente para alejar a los demás por miedo a ser herido. Si el acné aparece en la espalda y hombros se asocia a problemas de falta de apoyo. También se habla de un miedo inherente a la madurez.