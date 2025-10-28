Biodescodificación y acné: el reflejo emocional de los conflictos de identidad
La biodescodificación busca entender el significado y el origen de las emociones no resueltas para poder sanar el cuerpo.
La biodescodificación es una corriente que apunta a encontrar el origen emocional de las enfermedades y brinda una visión profunda sobre eso. Busca el significado de lo que está sucediendo para que las personas puedan sanar. De todas maneras no es una ciencia.
Biodescodificación y acné
Un problema que surge a menudo, especialmente entre adolescentes, es el acné. Una afección cutánea que la biodescodificación señala que es un reflejo físico de los conflictos internos que se relacionan con la identidad, la sexualidad y la desvalorización estética.
Te Podría Interesar
La biodescodificación considera que no solo es un problema hormonal o de higiene sino que el acné podría ser una comunicación del “rechazo de uno mismo” o un profundo conflicto de autoimagen.
Para esta corriente el acné se relaciona con un “conflicto de espejo” o una desvalorización estética. Las especialistas en esto, Louise L. Hay y Lisa Bourbeau, señalan que la causa probable es la "no aceptación de uno mismo" o una baja autoestima.
De alguna manera el acné se convierte en un mecanismo inconsciente para alejar a los demás por miedo a ser herido. Si el acné aparece en la espalda y hombros se asocia a problemas de falta de apoyo. También se habla de un miedo inherente a la madurez.
Por otra parte, los que se dedican a la biodescodificación señalan que siempre hay un trasfondo como el miedo a la sexualidad. Puede tratarse de un “resentir sexual”.
Esta teoría de la biodescodificación invita a la introspección, señala que si el acné sigue después de la adolescencia, el cuerpo está pidiendo sanar las heridas emocionales y hay que enfocarse en eso.