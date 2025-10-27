Presenta:

Limpieza: los trucos caseros para tener el baño brillante en simples pasos

La limpieza del baño puede ser muy sencilla teniendo ingredientes como bicarbonato de sodio y vinagre.

Agus Ruiz

Los trucos caseros para limpiar el baño. (Shutterstock).

Tener un baño impecable no requiere de productos químicos costosos. Se puede realizar una limpieza con solo unos pocos ingredientes que la mayoría tiene en su hogar. Es simple, fácil y económico.

Limpieza profunda

Una gran combinación es la del vinagre y el bicarbonato de sodio. Es buena para blanquear, desinfectar y eliminar el sarro. También esta mezcla actúa contra las manchas difíciles del inodoro. Se coloca una taza de vinagre por la noche y se deja actuar media hora. Añadir bicarbonato y cepillar las paredes del inodoro.

Quedará reluciente con esta limpieza. Fuente: Freepik.

En cuanto al moho y las marcas de agua en grifos y duchas también hay una solución de limpieza. Se humedece un paño con jugo de limón o vinagre y frotar bien. Para las manchas de cal incrustadas se pueden envolver los grifos en un trapo con vinagre y dejar actuar por unas horas.

En tanto, para el moho en las juntas se prepara una pasta espesa de bicarbonato de sodio con agua y se frota con un cepillo de dientes viejo. Los resultados serán realmente asombrosos.

Por último, se puede realizar una limpieza efectiva de los espejos y azulejos para que el baño quede impecable. Para eso se mezcla una parte de vinagre blanco con tres partes de agua en un pulverizador. Rociar y secar el espejo con un paño de microfibra o papel de periódico arrugado.

