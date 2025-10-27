Limpieza: los trucos caseros para tener el baño brillante en simples pasos

La limpieza del baño puede ser muy sencilla teniendo ingredientes como bicarbonato de sodio y vinagre.

Tener un baño impecable no requiere de productos químicos costosos. Se puede realizar una limpieza con solo unos pocos ingredientes que la mayoría tiene en su hogar. Es simple, fácil y económico.

Limpieza profunda Una gran combinación es la del vinagre y el bicarbonato de sodio. Es buena para blanquear, desinfectar y eliminar el sarro. También esta mezcla actúa contra las manchas difíciles del inodoro. Se coloca una taza de vinagre por la noche y se deja actuar media hora. Añadir bicarbonato y cepillar las paredes del inodoro.

bañoconalfombra Quedará reluciente con esta limpieza. Fuente: Freepik. En cuanto al moho y las marcas de agua en grifos y duchas también hay una solución de limpieza. Se humedece un paño con jugo de limón o vinagre y frotar bien. Para las manchas de cal incrustadas se pueden envolver los grifos en un trapo con vinagre y dejar actuar por unas horas.

En tanto, para el moho en las juntas se prepara una pasta espesa de bicarbonato de sodio con agua y se frota con un cepillo de dientes viejo. Los resultados serán realmente asombrosos.