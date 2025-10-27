Jardinería: la "flor de la soltería" para dejar de lado las supersticiones y embellecer el jardín

Los expertos en jardinería recomiendan tener una hortensia, una planta versátil que le da vida al jardín con sus hermosos colores.

Los que saben de jardinería recomiendan tener una planta espectacular, la hortensia, y romper con los mitos. En algunas zonas se la conoce como la “flor de la soltería” o “planta de la soledad”, sin embargo irradia abundancia, gratitud y belleza.

Jardinería: por qué tener una hortensia La hortensia, Hydrangea, es una planta versátil y majestuosa. Tener este ejemplar es tener un arco iris en el jardín porque sus flores se agrupan en pompones gigantescos con distintas tonalidades. El secreto de su color radica en el pH del suelo.

Para entender mejor, si el suelo es ácido se favorece el desarrollo de las flores azules de la planta, mientras que si es alcalino es propensa a tener tonos rosas o rojos.

La planta es un símbolo de opulencia. Sus flores aportan una sensación de lujo de plenitud siendo un ejemplar perfecto para embellecer el jardín o los balcones con macetas.

Además, se trata de una planta que sobrevive muy bien con atenciones básicas. Su floración se extiende desde la primavera hasta el otoño. Para que siempre esté radiante la planta necesita hidratación. Necesita un riego constante y abundante. La semisombra es su lugar ideal. Le encanta la luz indirecta o el sol de la mañana.