Limpieza: los trucos caseros con cerveza para dejar la cocina impecable

Los que se dedican a la limpieza conocen muchos trucos caseros para hacer que esta tarea sea más sencilla. Aunque no lo crean existen fórmulas caseras con cerveza para terminar con la grasa y dejar la cocina impecable fácilmente.

Gracias a sus componentes, la cerveza puede ser una gran aliada para la limpieza . Combinada con bicarbonato de sodio se pueden quitar las manchas de grasa incrustadas en la cocina. Una vez que se forma una pasta se aplica sobre la mancha, azulejos o exterior del horno, se deja actuar y se frota con una esponja.

También se pueden dejar los vidrios brillantes mezclando cerveza y sal. En ese caso se humedece un paño con esa solución para limpiar los cristales y se seca con papel de diario o papel absorbente.

Otra opción es usar la cerveza mezclada con pasta dental para dejar los grifos relucientes y como nuevos. La mezcla se aplica sobre los grifos de acero y esta preparación servirá para pulir y disolver la suciedad devolviendo el brillo original.

Asimismo, se pueden rescatar tazas manchadas con aceite colocando cerveza en el interior y jabón para platos. Se deja en remojo unos minutos y luego se enjuaga con agua tibia.

Para la desinfección en general se mezcla cerveza y vinagre blanco. Esto permitirá una limpieza profunda dejando un aroma fresco en la cocina.

Para resumir, la cerveza es una potente limpiadora por su bajo nivel de alcohol. El etanol actúa como un disolvente natural haciendo que pueda ablandar la suciedad. Además contiene un pH ácido por el lúpulo y el proceso de fermentación. Esto es clave cuando se mezcla con sal o bicarbonato de sodio.

Por último, el gas carbónico de la espuma ayuda a separar las partículas de suciedad de las superficies.