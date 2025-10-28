Cómo hacer que la ropa salga completamente suave del lavarropas con solo dos ingredientes

Con un poco de vinagre y jabón, podés lograr que tu ropa salga del lavarropas mucho más suave, sin residuos y con un aroma fresco.

El vinagre y el jabón forman una combinación perfecta para dejar la ropa suave y sin residuos en el lavarropas. Fuente: Shutterstock

Mantener la ropa suave y con aroma agradable no siempre requiere productos costosos. Existen trucos caseros que aprovechan ingredientes simples y naturales para mejorar los resultados del lavado. Uno de los más efectivos combina vinagre blanco y jabón neutro o de ropa, logrando una textura mucho más suave sin dañar las fibras textiles.

El vinagre blanco actúa como suavizante natural: elimina residuos de detergente, reduce la estática y desinfecta la ropa sin dejar olor. Además, ayuda a mantener el tambor del lavarropas limpio y libre de sarro. Por su parte, el jabón neutro potencia la limpieza y deja una sensación de frescura. Juntos, estos dos elementos forman una fórmula eficaz y económica que deja la ropa impecable.