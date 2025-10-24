Cómo dejar la estufa como nueva con ingredientes de casa

Bicarbonato, vinagre y limón encabezan la lista de aliados naturales para eliminar grasa incrustada de la estufa. Te contamos cómo usarlos correctamente.

Los productos que ya tenemos en la cocina pueden ser desengrasantes para la estufa.

La estufa es una de las superficies que más se ensucian en cualquier cocina. Salpicaduras de aceite, derrames de comida y grasa quemada se acumulan hasta formar manchas difíciles que parecen permanentes. Antes de recurrir a desengrasantes industriales, hay alternativas naturales que funcionan igual o mejor.

El bicarbonato de sodio es el rey indiscutible de la limpieza natural. Su textura abrasiva suave permite frotar sin rayar, mientras que sus propiedades alcalinas disuelven la grasa. Para usarlo, espolvoreá bicarbonato sobre las zonas sucias, agregá unas gotas de agua para formar una pasta y dejá actuar 15 minutos. Después frotá con una esponja o cepillo. Para manchas rebeldes, podés dejarlo toda la noche.

Vinagre blanco: limpieza natural El vinagre blanco es ideal contra la grasa gracias a su acidez. Funciona especialmente bien en quemadores y perillas. Podés rociarlo directamente sobre la superficie o mezclar partes iguales de vinagre y agua en un atomizador. Si combinás vinagre con bicarbonato, se produce una reacción efervescente que ayuda a desprender la suciedad incrustada.

Sal gruesa y aceite: la combinación sorpresa Aunque parezca contradictorio usar aceite para limpiar grasa, funciona. Mezclá sal gruesa con unas gotas de aceite vegetal para crear una pasta abrasiva que levanta la suciedad quemada sin dañar el esmalte de la estufa. Este método es especialmente efectivo en estufas de gas con superficies esmaltadas.