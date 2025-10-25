Soda Stereo regresa a México con una gira histórica en 2026

Todavía no finaliza el 2025 pero el nuevo año ya trae sorpresas para todas partes del mundo. Soda Stereo vuelve a los escenarios mexicanos con una gira que promete revivir lo mejor del rock en español. La banda argentina anunció tres presentaciones en México como parte de su tour 2026, marcando el esperado reencuentro con el público local tras una serie de shows agotados en Argentina.

Las fechas confirmadas incluyen el 14 de abril en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, el 18 de abril en el Auditorio Telmex de Guadalajara y el 21 de abril en el Auditorio Banamex de Monterrey. Los fanáticos podrán acceder a la preventa exclusiva de Banamex el 27 de octubre, mientras que la venta general se habilitará el 28 de octubre por medio de Ticketmaster y las boleterías oficiales.

sodastereo Zeta Bosio y Charly Alberti traen de vuelta los clásicos de Soda Stereo. Foto: Archivo La gira fue anunciada como “una experiencia en vivo única”, en la que Zeta Bosio y Charly Alberti reinterpretarán los clásicos de Soda Stereo con tecnología inmersiva y una puesta visual de última generación. Según los organizadores, no se trata de un tributo ni un homenaje, sino de un espectáculo que celebra la esencia y la innovación artística que siempre caracterizó al grupo.