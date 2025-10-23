La revelación de Colapinto sobre su futuro en Alpine en la previa del GP de México: "Estoy trabajando mucho en..."

Franco Colapinto habló en conferencia a horas de las prácticas en México y se refirió a su futuro en la escudería francesa de cara al 2026.

Franco Colapinto llegó a México para afrontar un nuevo fin de semana de Fórmula 1. Luego de lo que fue el dramático Gran Premio de Estados Unidos en el que desobedeció la orden de Alpine (el famoso “Hold positions”) y adelantó a Pierre Gasly faltando dos vueltas para el final, el argentino buscará sumar sus primeros puntos de la temporada.

Mientras sigue disputando carreras con la escudería francesa, todos los fanáticos de FC43 están a la espera del anuncio de Flavio Briatore sobre si continuará siendo el compañero de Gasly durante la temporada 2026 o será reemplazado por Paul Aron. Es por ello que esta carrera y el GP de Brasil (9 de noviembre) serán fundamentales para el futuro del pilarense en la Máxima.

La revelación de Franco Colapinto sobre su futuro en Alpine en la previa del Gran Premio de México En la previa de lo que será el Gran Premio de México, Franco Colapinto habló en conferencia de prensa, se refirió a su futuro en la F1 y aseguró que ya se encuentra trabajando con el monoplaza del próximo año: “Estamos trabajando cada vez mejor. Este es un año de transición, sabíamos que 2025 iba a ser difícil. Está siendo más difícil de lo que pensábamos, es la realidad, pero estoy trabajando mucho en el auto del año que viene“, sentenció.

colapinto2 Franco Colapinto palpitó el Gran Premio de México. ww.francolapinto.com “Me siento cómodo con el equipo y con los ingenieros. Estamos trabajando muy bien y empujando para el mismo lado. Eso para mí es lo más importante hasta el momento“, añadió el oriundo de Pilar.