El hijo de Juan Manuel Fangio opinó sobre la maniobra de Franco Colapinto en Austin y fue contundente

Sin lugar a dudas, uno de los grandes protagonistas del fin de semana deportivo fue Franco Colapinto , y la polémica quedó instalada tras su desobediencia a una orden de Alpine . El argentino ignoró la instrucción de mantener posiciones con Pierre Gasly y terminó adelantando al francés para finalizar en el puesto 17 del Gran Premio de Austin.

Esa maniobra generó tensión interna en la escudería, que lo habría reprendido puertas adentro. Sin embargo, desde Argentina surgieron múltiples muestras de apoyo. Entre ellas, la de Oscar “Cacho” Fangio, hijo del quíntuple campeón mundial Juan Manuel Fangio , quien dio su punto de vista en diálogo con Súper Deportivo Radio.

Consultado por lo ocurrido el domingo, el hijo del legendario piloto fue contundente: “Él una vez me dijo: cuando uno corre en un equipo tiene que hacer caso al equipo. Creo que le hubiera dicho eso, pero también lo hubiera entendido y no le hubiera dicho nada porque se hubiera dado cuenta de la presión que está sintiendo”, dijo Cacho. Y agregó sin dudar: “Mi viejo lo hubiera entendido”.

Luego amplió su mirada sobre lo que significa tomar decisiones bajo presión dentro del auto: “Hay que estar arriba del auto para darse cuenta. Es complicado. Uno a veces desobedece. No es fácil. Estas cosas le pasan a Colapinto por la gran presión que tiene para demostrar lo que sabe hacer. Es un chico que se siente obligado a demostrar porque sabe que puede perder su butaca”.

El hijo de Juan Manuel Fangio opinó sobre el polémico sobrepaso de Colapinto a Gasly en el final de la carrera.

Las palabras de Fangio no pasaron desapercibidas y generaron repercusión entre los fanáticos argentinos, que siguen de cerca el presente del joven piloto de Alpine .

Colapinto reveló detalles de la reunión con Alpine

Tras la controversia, Franco Colapinto habló sobre lo ocurrido y su reunión con el equipo antes del GP de México. El argentino no esquivó el tema y explicó: “La situación del domingo se discutió internamente y quedó claro que las instrucciones del equipo siempre deben ser seguidas, sin importar qué“.

En diálogo con la web oficial de Alpine, amplió su análisis sobre el rendimiento en Austin: “Fue un fin de semana desafiante, donde tuve muchas dificultades con el auto. Solo tuvimos una sesión de práctica, las condiciones complicadas y no poder encontrar el equilibrio adecuado contribuyeron a un fin de semana difícil para mí”.

colapinto1 La maniobra de Colapinto ante Gasly en Austin sigue siendo tema de debate. ww.francolapinto.com

Por último, Colapinto cerró con una mirada autocrítica y un mensaje de unidad: “Necesitamos entender más de cerca por qué tuvimos tantos problemas con el auto y trabajar para solucionarlo de cara al futuro, aunque sabemos que nos espera un final de año complicado con el paquete que tenemos. Estamos todos juntos y trabajando hacia el mismo objetivo: seguir mejorando en cada sesión y en cada fin de semana de carrera”.

Aunque no confirmó su futuro para 2026, el argentino dejó entrever que el tema con Alpine quedó cerrado y que su enfoque está puesto en terminar la temporada de la mejor manera posible.