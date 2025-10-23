La polémica reacción del Kun Agüero al gol anulado a Racing ante Flamengo: ¿se lamentó o lo festejó?

El Kun Agüero reaccionó en vivo al gol anulado a Santiago Sosa por falta a Carrascal, pero su reacción sorpendió a muchos en las redes sociales.

Racing sigue más que vivo para la revancha de las semis de la Copa Libertadores. El equipo comandado por Gustavo Costas tuvo una durísima visita al Maracaná para abrir la llave ante el Flamengo de Filipe Luis y en un partido que parecía que todo iba a terminar sin goles apareció Jorge Carrascal, el ex River.

Luego de que Facundo Cambeses, la gran figura del elenco de Avellaneda, evitara en cuatro oportunidades el gol del Mengao, a los 87 minutos un remate del volante colombiano, que se iba afuera, se desvió en Nazareno Colombo y luego en Marcos Rojo estampando el único gol de la noche a favor del cuadro carioca.

Previo al gol del Flamengo, una de las pocas oportunidades que tuvo Racing en el partido terminó con un cabezazo letal de Santiago Sosas al ángulo derecho de Agustín Rossi, pero el árbitro del partido Jesús Valenzuela cobró falta del ex River sobre Carrascal (en las cámaras se puede observar un codazo en el cuello mientras estaba disputando el salto).

La polémica reacción del Kun Agüero al gol anulado a Racing ante Flamengo Quien reaccionó a esta jugada de manera polémica fue Sergio Kun Agüero. En el WatchParty que realizaba para ESPN, el histórico delantero surgido en Independiente levantó las manos y se las apoyó en la cabeza cuando el gol de Sosa fue anulado, pero no se entendió si lo festejó o se lamentó. Un segundo después, preguntó “¿qué pasó?”, dando a entender de qué no sabía porque el juez no había cobrado gol a favor de Racing.