¡Mazazo para Racing! Santiago Sosa se pierde la revancha ante Flamengo: el parte médico

Santiago Sosa, uno de los pilares del Racing de Costas, sufrió una fuerte lesión y es baja para la vuelta ante el Mengao del próximo miércoles.

Racing estuvo a pocos minutos de llevarse un empate de oro de Brasil, pero un gol en contra de Marcos Rojo le dio una mínima ventaja al Flamengo de cara a la revancha del próximo miércoles en el Cilindro de Avellaneda. No obstante, los dirigidos por Gustavo Costas se mantienen con vida y buscarán revertir la llave para acceder a la final de la Copa Libertadores 2025.

De cara a lo que será el partido de vuelta, el DT sabe que los futbolistas que llegaron tocados al partido de ida como Gabriel Rojas o Juan Ignacio Nardoni estarán al 100% y podrían ser titulares. Sin embargo, la derrota en el Maracaná no solo fue el único dolor de cabeza para Costas debido a que este jueves por la mañana se confirmó una mala noticia sobre Santiago Sosa.

Santiago Sosa es baja para la revancha ante Flamengo Uno de los pilares de Racing y de gran rendimiento en el partido en Río de Janeiro sufrió un durísimo golpe sobre el final del partido por parte de su compañero de equipo, Marcos Rojo. Incluso, las cámaras captaron la imagen del defensor central con el ojo derecho totalmente hinchado y morado como si hubiera recibido un golpe de un boxeador.

Marcos Rojo noqueó a Sosa de un codazo Tras este golpe, Santiago Sosa se hizo los estudios correspondiente esta mañana en Brasil y los resultados arrojaron lo peor: fractura de seno maxilar derecho, según informó el parte médico oficial de Racing. Además, en el comunicado mencionaron que el futbolista será evaluado en Buenos Aires por un cirujano maxilofacial para determinar la conducta terapéutica, pero todo indica que no estará para la revancha del próximo miércoles y en su lugar ingresaría Marco Di Césare.

El comunicado de Racing "Santiago Sosa fue trasladado anoche a un Centro médico donde se le realizaron estudios. El jugador quedó en observación, fue dado de alta esta mañana, y presenta una fractura de seno maxilar superior derecho. El mismo será evaluado en Buenos Aires por un cirujano máxilo facial para determinar la conducta terapéutica".