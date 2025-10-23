Confirmado: el argentino Nicolás Varrone correrá en la Fórmula 2 en 2026

El argentino Nicolás Varrone competirá en la temporada 2026 de la Fórmula 2 con el equipo Van Amersfoort Racing (VAR). La escudería neerlandesa confirmó oficialmente su incorporación, marcando el regreso del piloto a los monoplazas tras varios años dedicados al automovilismo de resistencia, disciplina en la que logró algunos de los mayores éxitos de su carrera.

A sus 24 años, Varrone llega a la antesala de la Fórmula 1 con un historial destacado en endurance, que incluye la victoria en las 24 Horas de Le Mans 2023 en la categoría LMGTE Am, junto a Nicky Catsburg y Ben Keating, además del título del Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) en esa misma temporada.

La carrera deportiva de Nicolás Varrone comenzó en la Fórmula Renault 2.0 Argentina en 2016, y dos años después se trasladó a Europa. Allí conquistó el título del campeonato V de V Challenge Monoplace, con 13 poles, seis victorias y 11 podios. Posteriormente compitió en la Fórmula 3 Británica y en la Le Mans Cup, antes de consolidarse en los prototipos LMP3 y LMP2.

Entre 2022 y 2025, el argentino participó en la IMSA SportsCar Championship, donde llegó a competir en la clase GTP, y también regresó a Le Mans, ganando en 2025 en la subcategoría LMP2-Pro-Am con AF Corse.

El director del equipo, Brad Joyce, celebró la llegada del argentino al equipo: “Estamos muy contentos de darle la bienvenida a Nico para nuestra campaña 2026 de Fórmula 2. Su experiencia y logros en resistencia hablan por sí solos. Será un nuevo desafío, pero confiamos en que, con su talento y comprensión técnica, se adaptará rápidamente”.

nicolás varrone Nicolás Varrone da el salto a la Fórmula 2 y se une a Van Amersfoort Racing. Instagram

Por su parte, Varrone expresó su entusiasmo ante este nuevo desafío: “Estoy muy emocionado de unirme a Van Amersfoort Racing para la temporada 2026 de F2. Es un equipo muy profesional, con mucha historia y éxito. No puedo esperar para subirme al coche y empezar a trabajar con ellos. Agradezco a todos los que creyeron en mí todos estos años”.

Los próximos pasos: test en Abu Dabi y debut en Melbourne

El piloto argentino participará primero en los test de postemporada en Abu Dabi, antes del inicio del campeonato, previsto entre el 6 y el 8 de marzo en Melbourne. El calendario 2026 contará con 14 fechas y 28 carreras, incluyendo la primera visita de la Fórmula 2 a Madrid, y cerrará la temporada del 4 al 6 de diciembre en Abu Dabi.

Con su llegada a Van Amersfoort Racing, Nicolás Varrone se convierte en el primer argentino confirmado para la grilla de Fórmula 2 desde que Franco Colapinto dejó la categoría a mediados de 2024 para dar el salto a la Fórmula 1.

El sugestivo mensaje de Nicolás Varrone

El anuncio oficial llega días después de que Varrone generara un gran revuelo en redes sociales con un posteo sugerente en su cuenta de X. El piloto publicó: “Dios no solo escucha, también es argentino”.

Su mensaje encendió las especulaciones sobre un posible anuncio importante, y ahora se confirma: Nicolás Varrone competirá en la Fórmula 2, alimentando la ilusión de los fanáticos argentinos que sueñan con ver a otro compatriota acercarse a la Fórmula 1.