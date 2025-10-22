Racing cayó 1-0 sobre el final ante Flamengo en el Maracaná por la ida de semifinales

Racing perdió esta noche como visitante por 1-0 ante Flamengo de Brasil, al término del partido que disputaron en el estadio Maracaná, por el partido de ida de la semifinal de la Copa Libertadores 2025. El único tanto llegó a los 88 minuto, con un desgraciado gol en contra de Marcos Rojo.

Con la derrota por la mínima, la Academia mantiene la ilusión de poder remontar como local y meterse en la final del certamen continental por segunda vez en su historia. El partido de vuelta se disputará el próximo miércoles 29 de octubre, a las 21:30, en el estadio Presidente Perón, el Cilindro de Avellaneda.

La primera llegada del partido fue para el local, a los 15 minutos, cuando el volante Jorge Carrascal sacó un remate bajo y muy potente por el primer palo, contenido de gran manera y sin dar rebote por Cambeses. Cinco minutos más tarde, un centro desde la izquierda al segundo palo fue bajado por el lateral Guillermo Varela para el remate de primera del volante Giorgian De Arrascaeta, que dio en el caño izquierdo del arquero.

Racing tuvo su única llegada del primer tiempo cuando iban 33 minutos, con un córner al primer palo del mediocampista Agustín Almendra que fue punteado por el delantero Santiago Solari, con un remate alto que fue despejado por el arquero Agustín Rossi.

Diez minutos después, un centro cruzado habilitó la subida del lateral Guillermo Varela, que remató cruzado con un tiro, a media altura, que se fue ancho. En el primer minuto de descuento, después de una serie de rebotes en el área, el delantero Pedro improvisó una pirueta en el borde del área chica para rematar con la cara externa del pie, con un tiro que fue contenido por Cambeses.

La primera llegada del complemento fue de la Academia, a los 11 minutos, cuando un córner al segundo palo habilitó un buen cabezazo del mediocampista Santiago Sosa que dio en el travesaño, aunque la jugada fue anulada por una falta previa. La visita se volvió a acercar a los 19 minutos, con un centro desde la derecha de Solari le llegó al extremo Tomás Conechny, que remató de primera desde adentro del área aunque no pudo ajustar su disparo, que se fue ancho.

El guardameta Cambeses volvió a salvar el arco blanquiceleste a los 32 minutos, con un remate desde la frontal del área del extremo Samuel Lino que fue detenido por el exarquero de Banfield con un vuelo extraordinario sobre su poste derecho.

A los 43 minutos del segundo tiempo, el arquero volvía a desviar un mano a mano sobre el costado izquierdo del área, aunque el rebote fue rematado por Jorge Carrascal desde el borde del área y terminaría desviándose en el defensor Marcos Rojo, antes de ingresar al arco.

Fuente: NA

