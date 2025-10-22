Los 4 jugadores clave de Racing que se perderán la revancha con Flamengo si los amonestan en Brasil

Este miércoles, Racing abrirá la serie ante Flamengo en el Maracaná con varios titulares al límite de amarillas que deberán cuidarse. ¿Quiénes son?

Racing afrontará este miércoles desde las 21:30 una prueba de alto riesgo en el Maracaná, donde enfrentará a Flamengo por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores. Más allá de la exigencia del rival, cuatro jugadores clave llegan al encuentro al borde de la suspensión por acumulación de amarillas, por lo que deberán cuidarse para poder estar disponibles en la revancha del 29 de octubre en el Cilindro.

Los jugadores de Racing que deberán cuidarse en Brasil para no perderse la revancha con Flamengo Los jugadores que están cerca de la suspensión por acumulación de tarjetas son Adrián Martínez, Gabriel Rojas, Gastón Martirena y Agustín Almendra. El caso más sensible es el de Maravilla, quien suma dos amonestaciones en fase de grupos y otras dos en instancias de eliminación directa, lo que lo deja a una sola tarjeta de perderse el duelo decisivo en Avellaneda.

“No voy a cambiar mi forma de jugar por la amarilla. Si me la sacan, entrará otro delantero”, aseguró el goleador en diálogo con ESPN, aunque reconoció entre risas que “estoy más preocupado por la amarilla que por hacer un gol”.

Maravilla reconoció que jugará con la misma intensidad de siempre pese a estar al límite de amarillas Maravilla Martínez palpitó la semi ante Flamengo y habló de no especular por la amarilla que lo condiciona para la vuelta. Maravilla Martínez palpitó la semi ante Flamengo y habló de no especular por la amarilla que lo condiciona para la vuelta. Video: ESPN Por otro lado, Rojas, que trabaja contrarreloj para dejar atrás una lesión muscular, y Martirena, que pelea el puesto con Facundo Mura, también deberán jugar con precaución. El cuarto futbolista al límite es Almendra, amonestado en las idas ante Peñarol y Vélez.

Más allá de las cuestiones disciplinarias, la Academia también deberá tener en cuenta el aspecto económico: cada amarilla implica una multa de 500 dólares para el club. La buena noticia para Gustavo Costas pasa por la recuperación de Juan Ignacio Nardoni, quien dejó atrás un desgarro y se perfila para volver al once titular en Río de Janeiro.