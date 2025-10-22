Frank Fabra se va de Boca y reveló con emoción en qué club le gustaría jugar: "Mi papá era hincha de..."

A dos meses de finalizar su contrato con Boca, Frank Fabra se enfoca en su próximo destino y confesó qué equipo tendría la prioridad de contratarlo en 2026.

Frank Fabra se irá libre en diciembre y ya tiene en mente su siguiente destino.

De a poco, Frank Fabra empieza a cerrar su ciclo con la camiseta de Boca. Luego de nueve largos años en el club, tiempo en el que conquistó ocho títulos, el lateral izquierdo no renovará su contrato a fin de año y se irá libre en busca de continuidad y nuevos horizontes. En ese contexto, el colombiano ya tiene decidido donde quiere seguir su carrera.

La estadía de Frank Fabra en Boca y cómo lo marcó la roja en la final En una entrevista con el medio Win Sports de Colombia, el jugador de 34 años comenzó analizando lo que fue su estadía en el club de la Ribera, con unos primeros años brillantes que se fueron apagando drásticamente en el tiempo y una jugada que rompió la relación con los hinchas: su expulsión en la final de la Copa Libertadores 2023 tras darle una cachetada a un jugador de Fluminense.

“En el fútbol hay que saber levantarse. Me pasó en la final de la Libertadores, donde cometo un error... Desafortunadamente, no pude seguir demostrando lo que realmente me gusta hacer, que es jugar al fútbol. Pero el camino es largo y sé que va a haber una revancha pronto”, lamentó.

La expulsión de Fabra por Libertadores. Foto: NA La expulsión de Fabra en la final de la Libertadores 2023. Foto: NA El colombiano reveló en qué equipo de Colombia le gustaría seguir su carrera Ya enfocado en lo que viene una vez que finalice su contrato con Boca en diciembre, Fabra dejó en claro que su intención es regresar a la liga colombiana y abrió un abanico de posibilidades: “Hay muchos equipos interesantes: primero el Cali, también donde jugué, Medellín… Nacional es un equipo grande, no te puedo decir uno”, soltó.

Sin embargo, luego de ese primer listado, el defensor agregó un club más que tendría la prioridad absoluta de contratarlo y lo hizo a través de una emotiva historia que nunca había antes había contado. “Mi papá es hincha de Millonarios y está en el cielo… ¿por qué no darle una alegría a él allá arriba? No tengo nada todavía, pero me sentiría feliz de poder darle esa alegría”, sentenció visiblemente emocionado.