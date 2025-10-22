Jugó todos los partidos del ciclo Russo-Úbeda en Boca y sintió una molestia: ¿afuera contra Barracas?

Mientras se espera el parte médico oficial, en Boca Juniors ya comienzan a evaluar alternativas para cubrir la posible baja del mediocampista.

Boca Juniors atraviesa un momento complicado, tanto con los resultados recientes como con las lesiones. Edinson Cavani, por ejemplo, volvió a entrenarse de manera diferenciada este miércoles. Pero las malas noticias no terminaron ahí: Rodrigo Battaglia, uno de los jugadores más regulares del ciclo Russo–Úbeda, no pudo completar el entrenamiento.

El mediocampista sintió una molestia en el sóleo y abandonó el trabajo en espacios reducidos que realizaba el plantel en Boca Predio. Según informaron desde el club, en las próximas horas se someterá a estudios médicos para determinar la gravedad de la dolencia. Sin embargo, al tratarse de una lesión muscular en una zona delicada, la preocupación es lógica, especialmente porque el equipo se juega mucho en las próximas cuatro fechas.

rodrigo battaglia Rodrigo Battaglia, titular en los 16 partidos del ciclo Russo-Úbeda, no pudo completar la práctica y preocupa su evolución a pocos días del próximo desafío de Boca. X @la12tuittera Por lo pronto, Battaglia es duda para el partido del lunes ante Barracas, ya que solo quedan cinco días y cuatro entrenamientos por delante. En caso de confirmarse una lesión muscular, también podría perderse el Superclásico del 9 de noviembre frente a River en la Bombonera.

Las opciones que analiza Úbeda si Rodrigo Battaglia no llega Mientras se espera el parte médico oficial, Claudio Úbeda ya comenzó a evaluar alternativas para cubrir la posible baja del mediocampista. Entre las opciones aparecen dos nombres con distintas características.

Por un lado, Milton Delgado, que regresó esta semana tras su participación en el Mundial Sub 20, donde fue elegido como el tercer mejor jugador del torneo. El juvenil se sumó recién este miércoles a los entrenamientos, pero su nivel en la Selección lo deja como una de las principales alternativas.