La postura de Edinson Cavani sobre su continuidad en Boca en medio de un 2025 marcado por las lesiones

Edinson Cavani tiene contrato con Boca hasta fines de 2026, pero con la opción de rescindirlo en diciembre de este año. ¿Qué pasará con su futuro?

Edinson Cavani volvió a quedar afuera de una lista de concentrados de Boca, esta vez para el choque ante Belgrano, y se perderá su cuarto partido consecutivo por lesión. Desde que comenzó el 2025, el Matador se vio afectado por un sinfín de molestias físicas que le quitaron continuidad y esta situación deriva en lo que puede llegar a pasar a fin de año ante una eventual salida del club.

Y es que una gran cantidad de hinchas del Xeneize perdieron la paciencia y comenzaron con fuertes cuestionamientos para el delantero uruguayo de 38 años, a tal punto de considerar como ciclo cumplido su paso por la institución y pedir que no continúe en 2026. Más allá de eso, la decisión que tomaría el futbolista respecto a su futuro estaría muy lejos de lo recién mencionado.

Cavani quiere cumplir el contrato y finalizar su carrera en Boca Según reveló TyC Sports, Cavani está muy cómodo en Boca y tiene pensado cumplir con la duración de su contrato, que finaliza en diciembre del próximo año. Más allá de que tiene el poder de activar una cláusula de salida a fines de 2025, lo cierto es que el 10 azul y oro no planea ejecutarla bajo ningún punto de vista.

Cavani festejo vs Banfield Cavani volvió al gol y Riquelme sorprendió con un gesto que sorprendió a todos FotoBaires La idea del atacante ex PSG y Manchester United es terminar el 2026 con la camiseta del Xeneize y, luego de eso, ponerle punto final a su exitosa trayectoria. Claro, seguramente con el paso del tiempo, y sobre todo si sigue con los problemas físicos, su rol en el equipo sea diferente al actual (titular casi siempre que está disponible), teniendo en cuenta que en febrero cumplirá 39 años.