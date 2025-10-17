La contundente decisión de Gustavo Costas antes de la ida con Flamengo en el Maracaná

Racing pone todos los focos en la semi ante Flamengo y, para recibir a Aldosivi, Gustavo Costas aplicará una medida que suele utilizar previo a cada partido importante.

Costas tomó una decisión firme para recibir a Aldosivi por en Clausura, previo a la visita al Maracaná.

Racing está a cuatro días de volver a jugar una semifinal de Copa Libertadores tras 28 años. El próximo miércoles 22 de octubre el equipo de Gustavo Costas abrirá la serie nada menos que ante Flamengo en el Maracaná, pero antes deberá sortear un obstáculo: Aldosivi, rival al que recibirá por la fecha 13 del torneo Clausura.

El partido frente al Tiburón se disputará este viernes desde las 19.00 en el Cilindro de Avellaneda y será el paso previo a un desafío mucho mayor, donde la Academia irá a buscar un buen resultado a Brasil para luego definir la serie en su estadio y con su gente. No es un hecho menor que Racing llegue con varios jugadores tocados y al límite desde lo físico, es por eso que el entrenador tomó la decisión de no arriesgar a ningún futbolista titular.

Costas guarda todo: Racing irá con un 11 alternativo ante Aldosivi El último partido ante Banfield le trajo más dolores de cabeza a Costas y perdió por lesión a Gabriel Rojas, Alan Forneris y Gabriel Arias, es por eso que para jugar ante Aldosivi no se arriesgará y pondrá en cancha un equipo completamente alternativo. Claro, todo esto en vistas al choque copero contra el Mengao.

Cambeses Racing Racing jugará ante Aldosivi con un equipo alternativo. La única duda está puesta en el arco: ante el esguince que sufrió Arias, Francisco Gómez aparece como la tercera opción entre los tres palos. El tema es que el arquero juvenil todavía no debutó en Primera División, por lo que el DT de Racing analiza la chance de meter a Facundo Cambeses tras la vuelta de su primera convocatoria a la Selección argentina.