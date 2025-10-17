Djokovic confesó qué estrella del fútbol lo motiva a no retirarse del tenis con 38 años: "Verlo jugar es una inspiración para mí"

En el marco de su participación en el Six Kings Slam, Novak Djokovic reveló cuál es la leyenda del fútbol mundial que lo motiva a seguir más vigente que nunca en el tenis.

Novak Djokovic se convirtió hace rato en una leyenda viviente y un ejemplo de inspiración para muchos deportistas, pero él también tiene a los suyos. A sus 38 años, el serbio reveló que hay una estrella del fútbol que lo motiva a no retirarse de la profesión que más ama, el tenis.

“Hay gente que quiere que me retire pronto, pero esto no va a suceder”, dejó en claro luego de caer ante Jannik Sinner (N°1 del mundo) en semifinales del reciente Six Kings Slam, el torneo de exhibición disputado en Arabia Saudita.

Los tres deportistas que inspiran a Novak Djokovic a no retirarse, con una estrella del fútbol incluida A modo de argumento de esa afirmación, Djokovic confesó cuáles son los deportivas que lo motivan a seguir en la élite. Luego de mencionar las figuras de LeBron James, quien sigue en la NBA a punto de cumplir 41 años, y Tom Brady, leyenda de la NFL que estuvo activo hasta las 45, se adentró en el mundo del fútbol para destacar también a Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo Ronaldo, una de las tres grandes inspiraciones de Djokovic para seguir jugando al tenis a sus 38 años. EFE “Ver a LeBron y Ronaldo jugar hasta los 40 años es motivador y una inspiración para mí. El tenis está cambiando y quiero jugar para experimentar el cambio. La longevidad es una de mis mayores motivaciones. Tengo muchas ganas de ver hasta dónde puedo llegar”, explicó el serbio en el Joy Forum de Riad.