Un integrante de River recibió 3 fechas de suspensión por un terrible insulto a Falcón Pérez camino a los vestuarios: "Son unos ladrones hijos de p..."

Un ayudante de Marcelo Gallardo fue suspendido por tres partidos luego de ser informado por el árbitro Yael Falcón Pérez en el 1-2 de River ante Central.

Desde la derrota 1-2 ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito, en River marcaron a Yael Falcón Pérez. Y es que el cuerpo técnico, y sobre todo Marcelo Gallardo, tuvieron varios cruces con el árbitro de aquel partido, pero el más caliente se dio en el entretiempo camino a los vestuarios.

Luego de ese partido, trascendió que el juez había informado a Hernán Buján, uno de los colaboradores del Muñeco, tras insultarlo gravemente con el fin de exponerlo a una sanción. En ese contexto, el Tribunal de Disciplina lo suspendió provisionalmente y este jueves comunicó el fallo final.

Hernán Buján recibió tres fechas de sanción tras sus terribles insultos a la terna arbitral Central-River Más allá del descargo que presentó el ayudante del Muñeco, el ente disciplinario no tuvo piedad y le impuso una dura suspensión de tres fechas. La pena se debe al contundente escrito que presentó Falcón Pérez, donde dejó constancia de los terribles insultos hacia el árbitro asistente.

Gallardo junto a Buján y Biscay. Foto: Noticias Argentinas Gallardo junto a Buján, Biscay y Enzo Pérez. Foto: NA "Ya sabemos que nos iban a cagar, son unos ladrones hijos de p.., chupame bien la p...", fueron los agravios de Buján, según reveló El Gráfico, mientras todos se dirigían a la zona de vestuarios tras finalizar el primer tiempo. Cabe recordar que, previamente a ese hecho, se había dado la expulsión de Juan Carlos Portillo en River por dos amarillas en muy pocos minutos.