El fuerte cruce entre el árbitro y el cuerpo técnico de River que terminó con un ayudante de Gallardo informado

Luego de la derrota 1-2 ante Central, se dio a conocer un tenso momento entre el CT de River y el árbitro Yael Falcón Pérez durante el entretiempo del partido.

River no pudo revalidar su levantada luego de lo que significó la clasificación ante Racing a las semifinales de la Copa Argentina y, con más de un tiempo con un jugador menos por la roja a Juan Portillo, perdió 2-1 ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito. Así, el Millonario cosechó su quinta derrota en los últimos seis partidos y quedó 4° en la Zona B con 18 puntos.

El que sin dudas tuvo una noche aparte en Rosario fue Marcelo Gallardo. Pero no precisamente por el rendimiento de su equipo, que sobre el final estuvo muy cerca de llegar al empate (el palo le negó el 2-2), sino por su tremendo malestar con el árbitro Yael Falcón Pérez, un nivel de enojo que fue subiendo los decibeles por algunas decisiones puntuales en favor del Canalla.

El fuerte cruce entre el CT de River y Falcón Pérez en el entretiempo Claro, los intensos reclamos al juez también escalaron al cuerpo técnico de River y, luego del match, se dio a conocer un tenso momento ocurrido en la zona de vestuarios: el fuerte cruce entre Hernán Bujan, uno de los colaboradores del Muñeco, y el juez principal. Toda esta situación, según informó el periodista Germán García Grova, decantó en que el cuerpo arbitral informe al propio Bujan en la planilla con el fin de exponerlo a una posible sanción.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gergarciagrova/status/1975040153963147266?s=46&partner=&hide_thread=false {EXCLUSIVO} Hernán Bujan fue informado por el cuerpo arbitral de #RosarioCentral - #River.



Se debe a un fuerte cruce ocurrido en el ET del partido entre el AC de Marcelo Gallardo y el árbitro principal Yael Falcón Pérez. pic.twitter.com/iljKOTAABv — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) October 6, 2025

Las filosas frases de Gallardo contra la terna arbitral Tras la derrota, Gallardo fue consultado por el arbitraje de Falcón Pérez y, si bien expresó no querer entrar en polémicas, dejó una filosa reflexión al respecto: "No voy a hablar puntualmente del arbitraje de esta noche. No voy a ser el único que siempre hable, porque quedás muy solo en esto. Prefiero ser cauto...", afirmó el DT del Millonario.