La “cargada” de River a Racing en las redes tras la polémica con Maxi Salas y el Huevo Acuña.

River aprovechó para burlarse nuevamente de la Academia y en esta ocasión utilizó a dos de los futbolistas con pasado en el club de Avellaneda.

River Plate ultima detalles para lo que será su visita a Rosario Central este domingo a las 21:15 en el Gigante de Arroyito. Los dirigidos por Marcelo Gallardo quieren volver a sumar de a tres en el torneo Clausura y buscarán hacerlo ante el Canalla de Ángel Di María, que también quiere mantenerse en los puestos de clasificación y también en la zona de Copa Libertadores en la Tabla Anual.

De cara a este encuentro, el Millonario llega entonado luego de la victoria y clasificación en el clásico del morbo frente a Racing por 1-0. Con un tempranero gol de Maxi Salas, el elenco de Núñez superó a la Academia de Gustavo Costas y se metió en las semifinales de la Copa Argentina donde se verá las caras con Independiente Rivadavia de Mendoza.

Como suele suceder en cada clásico que se juega, al final siempre hay un poco de pica por cada lado, y uno de los que estuvo metido en el quilombo fue Marcos Acuña, futbolista que pasó por Racing. El Huevo se cruzó feo con Rocky Balboa y con varios jugadores de la Academia a tal punto que lo tuvieron que controlar sus compañeros y el propio Gallardo.

La “cargada” de River a Racing tras la polémica con Maxi Salas y el Huevo Acuña Esta pelea sumado al morbo de Maxi Salas, hizo que River se burlara del elenco de Avellaneda en sus redes sociales. En su cuenta de X, el Millonario subió una foto de ambos futbolistas haciendo un pulgar arriba y acompañó la imagen con el mismo emoji y tres círculos con los colores del club.