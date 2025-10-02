No se vio en TV: el escupitajo de Balboa al Huevo Acuña que desató el escándalo en el final de River-Racing

Rocky Balboa escupió a Marcos Acuña en el rostro luego del triunfo de River sobre Racing y desencadenó una trifulca en el campo de juego.

River Plate eliminó a Racing en los cuartos de la Copa Argentina en un duelo muy picante que tuvo un final aún más caliente. Es que una vez que finalizó el encuentro, se desató una batahola entre los jugadores de ambos equipos, que tuvo en el centro de la escena a Adrián Balboa y Marcos Acuña.

No se vio con precisión durante la transmisión oficial qué había pasado y parecía un simple enojo por lo sucedido durante los 90 minutos. Sin embargo, en las cámaras exclusivas de TyC Sports, se pudo observar claramente cómo el desencadenante fue un escupitajo del hombre de la Academia sobre el rostro del de la Banda.

El escupitajo de Adrián Balboa a Marcos Acuña El escupitajo de Adrián Balboa a Marcos Acuña

Las cosas ya venían calientes desde la previa con el Huevo, a quien los hinchas blanquiceleste nunca le perdonaron que no regresara a Avellaneda tras volver de Europa y lo insultaron y chiflaron durante todo el partido. El campeón del mundo, lejos de quedarse en el molde, respondió con algunas provocaciones y hasta se trenzó en discusiones con Gonzalo, el hijo y ayudante de campo de Gustavo Costas.

Con las revoluciones a mil, luego del pitazo final, Rocky Balboa se le acercó y lo escupió en plena cara, a la altura de la boca. Como era de esperarse, Acuña reaccionó y, hecho una furia, se le fue al humo, mientras Marcelo Gallardo y sus compañeros intentaban contenerlo, sin demasiado éxito.