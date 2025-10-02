La particular reacción de Maxi Salas tras marcarle el gol a Racing y no festejarlo

Maxi Salas, que venía siendo insultado y silbado por los hinchas de Racing, abrió el marcador para River a los 5 minutos de partido.

Si al duelo de cuartos de final de Copa Argentina de este jueves por la tarde se lo denominó el "partido del morbo", fue principalmente porque Maximiliano Salas se reencontraría con Racing por primera vez desde que se fue el último mercado de pases a River Plate. Todos los ojos estaban puestos en él desde la previa, y no defraudó.

Los fanáticos blanquicelestes lo esperaron primero con pasacalles en las cercanías del estadio, y luego, cuando pisó el campo de juego, lo recibieron son silbidos, insultos y al canto de "El que no salta, es un traidor...". Y como si todo hubiera estado escrito en un maquiavélico guion, el Pizzero les respondió en el arranque del encuentro cumpliendo la inexorable ley del ex.

El gol de Maximiliano Salas a Racing y su reacción El gol de Maxi Salas para el 1-0 de River

Llegando a los 5 minutos de iniciado el primer tiempo, Facundo Colidio lo habilitó en el área y él solo debió conectar un sutil y certero zurdazo cruzado para vencer a Cambeses y abrir el marcador. Como se esperaba que sucediera si se daba este escenario, su primera reacción fue no festejar el gol, dado su tan reciente pasado en la Academia.

Sin embargo, pese a eso, luego de abrazarse con sus compañeros y saludar al público millonario, giró hacia donde estaba la parcialidad del elenco de Avellaneda y se quedó observándolos durante unos instantes con una mirada seria y desafiante, como si estuviera acusando recibo de todo lo que le dijeron y cantaron durante la previa y también los últimos meses.