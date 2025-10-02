Los polémicos pasacalles de los hinchas de Racing contra Salas y Gallardo, antes de enfrentar a River en Rosario

Aparecieron durísimos pasacalles en las afuera del Gigante de Arroyito por parte de la gente de Racing dedicados a Maximiliano Salas y Marcelo Gallardo.

La gente de Racing se acordó de Salas y Gallardo antes del clásico del morbo.

River y Racing se enfrentarán este jueves a las 18:00 horas por los cuartos de final de la Copa Argentina en, quizás, el partido más esperado del año. El clásico se jugará en el Gigante de Arroyito con las dos parcialidades y será el reencuentro de Maximiliano Salas con los hinchas de la Academia, luego de lo que fue la novela del mercado con su pase a Núñez ejecutando la cláusula de rescisión.

La decisión del delantero de 27 años no solo marcó un antes y un después con la gente del club de Avellaneda, que se sintió dolida y traicionada por el 7 campeón de la Copa Sudamericana y Recopa, sino que también un quiebre en la relación entre la dirigencia de ambos clubes por el poder de convencimiento de Marcelo Gallardo: llamó al zurdo en varias ocasiones para tentarlo y llevarlo al Millonario, lo que finalmente sucedió.

Los pasacalles de los hinchas de Racing contra Salas y Gallardo En consecuencia, los hinchas de Racing no se olvidan y colgaron dos pasacalles en los alrededores del estadio de Central a horas del duelo del morbo frente a River, con mensajes muy fuertes tanto para el Muñeco como para el propio Salas.

"Salas, como el chileno, traidor", sentenció uno de los carteles que se hicieron presentes en Rosario. A su vez, debajo de esa primera frase apareció un polémico mensaje para el entrenador del Millonario: "Gallardo, borracho y golpeador".

