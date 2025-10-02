La impactante propuesta que recibiría Paulo Dybala para renovar con la Roma: ¿contrato "de por vida"?

En las últimas horas, en Italia empezó a tomar fuerza la noticia de la renovación de Paulo Dybala en la Roma. Sin embargo, el foco no estuvo puesto en cómo avanzan las charlas entre las partes, sino más bien en la oferta que le haría el club a la Joya: los medios de aquel país aseguran que se trataría de un contrato"de por vida".

El ambicioso plan de la Roma con Paulo Dybala El actual vínculo del argentino finaliza en junio de 2026 y hay un fuerte optimismo en que se llegará a un acuerdo para que continúe en el elenco de la capital pasada esa fecha. No obstante, las conversaciones fluyen para que permanezca en la institución hasta 2030, es decir, cuando el volante ofensivo ya tenga 36 años y esté rozando los 37.

Esta semana, la Joya anunció que espera a su primera hija junto a la artista Oriana Sabatini y, en base a eso, los medios tanos aseguran que no vería con malos ojos firmar este impactante contrato con la Roma, equipo al que llegó en 2022 y se transformó en una figura aclamada por los hinchas.

paulo dybala roma La Joya respondió a los rumores sobre Boca y habló de su presente en Italia. Instagram @paulodybala

Ante el supuesto deseo de Paulo Dybala de asentarse definitivamente en Italia, la Roma tiene el plan de ofrecerle la ya mencionada renovación, aunque también se habla de que el nuevo vínculo vendría de la mano con una baja en el salario del campeón del mundo.