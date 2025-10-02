¡Bombazo! Marcos Rojo fue habilitado a jugar el Clausura para Racing: el particular motivo
En las últimas horas, Racing recibió el ok de la AFA y Marcos Rojo podrá disputar la recta final del torneo Clausura. ¿Por qué?
A horas del partido trascendental ante River por los cuartos de final de la Copa Argentina, Racing recibió excelentes noticias: Marcos Rojo quedó habilitado por AFA para jugar lo que resta del torneo Clausura.
El defensor central de 35 años llegó a la Academia con el pase en su poder tras su conflictiva salida de Boca, pero el movimiento se realizó fuera de la fecha límite para inscribir jugadores en el ámbito local y, hasta este momento, solo podía jugar partido en la Copa Argentina y la Libertadores. Sin embargo, esa situación cambió en las últimas horas y el zaguero estará disponible para la recta final del campeonato.
Según informó el periodista Germán García Grova, Racing presentó unos papeles en AFA por un futbolista lesionado (todavía no trascendió el nombre, pero se trataría de un juvenil) que tendrá un largo tiempo de recuperación y todo fue aprobado por el ente rector, que habilitó a Rojo a jugar el Clausura.
Lo cierto es que esta movida del club de Avellaneda llega sobre la campanada. ¿Por qué? Y es que este tipo de pedidos deben ser antes de que transcurra el 65% del torneo, es decir, la fecha 11, justo la que está por arrancar este fin de semana. A su vez, el jugador lesionado debe haber firmado obligatoriamente el 75% de las planillas de Primera y/o Reserva.
Así las cosas, Gustavo Costas no tendrá barreras y podrá contar con Marcos Rojo en todos los partidos que le quedan a la Academia en 2025, donde todavía sigue en pie en todas las competencias. Este jueves desde las 18 horas, se juega una parada bravísima ante River en el Gigante de Arroyito y, en principio, el experimentado zaguero esperaría su chance en el banco de suplentes.