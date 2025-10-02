¡Bombazo! Marcos Rojo fue habilitado a jugar el Clausura para Racing: el particular motivo

En las últimas horas, Racing recibió el ok de la AFA y Marcos Rojo podrá disputar la recta final del torneo Clausura. ¿Por qué?

El defensor central de 35 años llegó a la Academia con el pase en su poder tras su conflictiva salida de Boca, pero el movimiento se realizó fuera de la fecha límite para inscribir jugadores en el ámbito local y, hasta este momento, solo podía jugar partido en la Copa Argentina y la Libertadores. Sin embargo, esa situación cambió en las últimas horas y el zaguero estará disponible para la recta final del campeonato.

Marcos Rojo fue habilitado por AFA y podrá jugar lo que resta del Clausura Según informó el periodista Germán García Grova, Racing presentó unos papeles en AFA por un futbolista lesionado (todavía no trascendió el nombre, pero se trataría de un juvenil) que tendrá un largo tiempo de recuperación y todo fue aprobado por el ente rector, que habilitó a Rojo a jugar el Clausura.

CONFIRMADO: Marcos Rojo estará HABILITADO para jugar el torneo local.



Desde AFA ratifican la información



#Racing presentó los papeles por un futbolista lesionado que tendrá mucho tiempo de recuperación.



https://t.co/uwLofwCn56 pic.twitter.com/z7XdoZZory — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) October 2, 2025

Lo cierto es que esta movida del club de Avellaneda llega sobre la campanada. ¿Por qué? Y es que este tipo de pedidos deben ser antes de que transcurra el 65% del torneo, es decir, la fecha 11, justo la que está por arrancar este fin de semana. A su vez, el jugador lesionado debe haber firmado obligatoriamente el 75% de las planillas de Primera y/o Reserva.