El fuerte sincericidio de Colapinto en la previa del Gran Premio de Singapur: "No hay margen de error"

Franco Colapinto habló en la previa de la FP1 en Marina Bay y fue contundente sobre los resultados que debe conseguir Alpine en lo que resta de temporada.

Se viene un nuevo fin de semana de la Fórmula 1 para Franco Colapinto. Tras un flojo rendimiento en el GP de Azerbaiyán, en el cual finalizó P19, el piloto de Alpine recargó energías para comenzar con la temporada fuera de Europa y el primer destino que tendrá que afrontar será Singapur, en el mítico trazado nocturno de Marina Bay.

Este circuito le trae buenos recuerdos al pilarense, ya que a pesar de que finalizó 12° en 2024 de la mano de Williams Racing, logró meterse en la Q3 y largar desde la 10° posición. No obstante, las expectativas para este año no son las mismas debido a que la escudería francesa tiene el monoplaza más lento de toda la parrilla y tampoco es un circuito que lo favorezca mucho.

El fuerte sincericidio de Franco Colapinto a horas del GP de Singapur A pesar de ello, Franco Colapinto buscará tener una gran actuación en el Gran Premio de Singapur, y un día antes de subirse al A525 para disputar las dos primeras prácticas en Marina Bay, habló con los medios y fue tajante a la hora de mencionar lo que debe buscar Alpine en estas últimas carreras del año: “Estamos luchando duro con el equipo y ellos están haciendo mucho para encontrar la motivación para seguir descubriendo cosas”, sentenció en primera instancia.

“Cuando las cosas no salen como quieres o como esperas, es difícil mantener la motivación, pero ellos lo están haciendo: encuentran cosas nuevas, se quedan hasta tarde en la noche para buscar soluciones, lo cual realmente valoro. Todos en el equipo están dando lo mejor para volver a donde queremos estar. Veremos cómo va este fin de semana“, añadió.