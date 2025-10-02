Javier Milei se quebró al hablar de su idolatría por Martín Palermo y por qué no volvió a la Bombonera: "No pude soportar la tristeza"

El presidente Javier Milei, confeso hincha de Boca, recordó con mucha emoción los memorables momentos de Martín Palermo y explicó cuál fue su reacción tras su retiro en 2011.

Javier Milei se quebró al hablar de su ídolo Palermo: sus grandes recuerdos Una particular pregunta de Gabriel Anello ("¿No le tiene miedo al fracaso?"), en una entrevista exclusiva por Radio Mitre, sirvió de conector para que Milei se introduzca de lleno en los grandes e históricos recuerdos del Titán. "El tema es muy simple, ¿sabe quiénes son los que no fracasan? Los que no hacen. Y cuando usted hace... digo: yo he sufrido verle errar penales a Martín Palermo, yo he llorado desconsoladamente cuando Martín erró los tres penales con la Selección Argentina, ¿pero sabe cómo grité el gol que hizo en el Mundial?", respondió.

Siguiendo el hilo del relato, continuó: ¿... O cómo grité cuando gracias a ese gol clasificamos en la cancha de River, el día de la lluvia? ¿Sabe cómo grité el gol de la muleta? Es muy divertido lo que pasó ese día, yo iba al palco y mi papá me tenía agarrado del cinturón porque creía que me caía".

Después de también recordar que estuvo en Japón junto a su hermano en el glorioso doblete de Palermo en la final Intercontinental del 2000 ante Real Madrid, Javier Milei se remontó al momento de su retiro en 2011 y explicó que luego de eso no volvió a la Bombonera. "Cuando se retiró el día que le regalaron el arco tuve que dejar de ir a la cancha de Boca, no pude soportar la tristeza que me causó ver a Martín retirarse. Fueron tantas alegrías que no pude volver", confesó, ya casi entre lágrimas.